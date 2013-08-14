Телеканал ТВА возобновил вещание

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Телеканал был без эфира 23 дня – с 23 июля, когда в помещении, где находится ретрансляционное оборудование, произошло задымление.

Три недели из-за неопределенности ответственности между Черновицкой областной государственной телерадиокаомпанией, в помещении которой находится оборудование, и государственным концерном РРТ, который обеспечивает обслуживание указанной аппаратуры, ТВА не могли возобновить вещания.

Отметим, что председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев сообщил, что по имеющейся у него информации, предоставленной соответствующими телекоммуникационными структурами, компанией ТВА устранена часть организационно-технических проблем, из-за которых была приостановлена трансляция программного продукта ТВА на 34 канале.

“И сегодня стало возможным возобновление телевизионного вещания компании в тестовом режиме при условии обеспечения в ближайшем времени оформления всех необходимых документов для осуществления деятельности в правовом поле”, - сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА со ссылкой на Папиева.

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Как сообщал УНИАН, ранее коллектив ТВА обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием освободить от занимаемой должности председателя Черновицкой облгосадминистрации Папиева, который, по убеждению телевизионщиков, ответственен за блокирование вещания канала и провокации между журналистами области.

Черновицкий телеканал ТВА прекратил свое вещание 23 июля в результате повреждения ретрансляционного оборудования из-за короткого замыкания. При этом было повреждено только оборудование ТВА, технический персонал которого не допускают в релейную, которая находится в помещении облгостелерадиокомпании. Государственная и частная телекомпании делят одну частоту вещания – 34-й канал.

2 августа депутаты Черновицкого облсовета от Партии регионов обратились в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с предложением, если ТВА не сможет возобновить вещание, объявить конкурс на его частоту или же передать ее в распоряжение областной государственной телерадиокомпании.

6 августа коллектив черновицкого телеканала ТВА обратился с открытым письмом к председателю Представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием работы канала.