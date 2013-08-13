Януковича просят уволить Папиева

Коллектив черновицкого частного телеканала ТВА обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием освободить с занимаемой должности главу Черновицкой облгосадминистрации Михаила Папиева, который, по убеждению телевизионщиков, ответственен за блокирование вещания канала и провокации между журналистами области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме трудового коллектива телеканала к Президенту, которое есть в распоряжении агентства.

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«Мы обращаемся к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой дать достойную оценку действиям подчиненных и принять решение об отставке главы Черновицкой областной государственной администрации Михаила Папиева.

Сначала неприкрытая травля, а затем и открытая война, которую ведет государственная администрация с независимыми СМИ на Буковине, не должны остаться вне поля зрения и без ответственности. В противном случае мы склонны думать, что незаконные действия Ваших подчиненных относительно телеканала санкционированы, а это значит, что в Украине началась постыдная кампания, целью которой является контроль над региональными вещателями и уничтожение свободы слова", - говорится в письме.

Работники телеканала также призвали "положить конец репрессиям и дать журналистам возможность работать".

"ТВА уничтожают жестоко и настойчиво. У зрителей отбирают право на альтернативную информацию. Журналистов оставляют без работы. Это страшные и реальные факты, о которых мы, Виктор Федорович, не будем молчать ни при каких обстоятельствах и говорить, если не с экранов телевизоров, то на улицах своего города и своей страны», - говорится в письме к Януковичу.

Руководство ТВА отмечает, что возобновление вещания телеканала блокируется Черновицкой областной государственной телерадиокомпанией (ОГТРК), в помещении которой расположено оборудование ТВА, по указанию областной власти.

В свою очередь гендиректор ОГТРК Любовь Годнюк сообщила УНИАН, что облгостелерадиокомпания не имеет никакого отношения к прекращению вещания данного канала, а все вопросы относительно выхода в эфир ООО «ТРК «ТВА» - технические.

В то же время, в государственном концерне РРТ, который обеспечивает роботу телекоммуникационного оборудования частного канала, корреспонденту УНИАН сообщили, что готовы к возобновлению работы коммутатора ТВА, единственное, чего не хватает, – согласование руководства ОГТРК.

Как сообщал УНИАН, черновицкий телеканал ТВА прекратил свое вещание 23 июля в связи с повреждением ретрансляционного оборудования в результате короткого замыкания. При этом было повреждено только оборудование ТВА, технический персонал которого не допускают в релейную, которая находится в помещении облгостелерадиокомпании. Государственная и частная телекомпании делят одну частоту вещания – 34-й канал.

2 августа депутаты Черновицкого облсовета от Партии регионов обратились в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с предложением, если ТВА не сможет возобновить вещание, объявить конкурс на его частоту или же передать ее в распоряжение областной государственной телерадиокомпании.

6 августа коллектив черновицкого телеканала ТВА обратился с открытым письмом к председателю Представительства ЕС в Украине Яну Томбинского с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием работы канала.

8 августа руководители оппозиционных фракций Черновицкого областного совета выступили с требованием встречи с главой Черновицкой облгосадминистрации Михаилом Папиевым по поводу ситуации вокруг блокирования работы телеканала ТВА.