Прокуратура заявляет, что не видела материалов дела о нарушениях в округе № 223

Прокуратура Киева заявляет, что не получала материалы досудебного расследования по уголовному производству относительно ОИК № 223.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, досудебное расследование по уголовному производству относительно нарушений избирательного законодательства на округе № 223 проводит следственное управление Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

«По состоянию на сегодняшний день, органы прокураторы г. Киева материалы досудебного расследования по данному уголовному производству не получали», отмечается в сообщении.

В случае их поступления, после изучения материалов производства и при отсутствии замечаний относительно полноты и объективности проведенного следствия, прокурором будет принято решение о направлении уголовного осуществления для рассмотрения по существу, отмечают в прокуратуре столицы.

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В то же время, пресс-служба ВО «Свобода» заявляет, что 12 августа исполняется 9 месяцев с того момента, как 12 ноября 2012 года прокуратура города Киева возбудила уголовное дело по фактам фальсификации результатов выборов на 223-м избирательном округе.

"Еще в декабре заместитель прокурора города Киева Сергей Софиев заверил, что расследование будет длиться "несколько месяцев", - отметил единый кандидат от оппозиции в 223-м округе, «свободовец» Юрий Левченко.

Вместе с тем, прокуратура до сих пор не передала дело в суд.

Как известно, ЦИК счел невозможным установление достоверных результатов голосования в 223-м округе, а Верховная Рада рекомендовала ЦИК назначить там повторные выборы.

Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал своего соперника - Виктора Пилипишина - более чем на 900 голосов.

Однако во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника. На сайте ЦИК именно Пилипишин был объявлен победителем.