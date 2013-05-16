Кандидаты из пяти проблемных округов требуют от власти прекратить репрессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной пресс-конференции пяти оппозиционных кандидатов из “проблемных” округов заявил кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) Аркадий Корнацкий (ВО “Батькивщина”).

“Мы собрались для того, чтобы объявить о нашей готовности к участию в повторных парламентских выборах”, - сказал он и добавил, что они обращаются к власти, чтобы она, наконец, назначила повторные выборы на их округах.

“Для того, чтобы эти выборы состоялись в соответствии с действующим законодательством, нужно, чтобы власть прекратила все репрессии, которые совершала в отношении нас и наших штабов во время прошлогодних выборов, и репрессии, которые совершаются властью уже сейчас”, - сказал Корнацкий.

Он напомнил, что, в частности, во время парламентской избирательной кампании была арестована Людмила Никиткина, которая работала в его избирательном штабе, и до сих пор содержится за решеткой.

“Это является одним из возмутительных средств давления власти на меня как на кандидата в народные депутаты”, - добавил Корнацкий.

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Кроме того, он отметил, что есть основания полагать, что уже сейчас органы власти на местах готовятся к фальсификациям во время перевыборов.

Корнацкий также сообщил, что кандидатами из пяти округов будет создан координационный центр для их совместной работы.

В то же время, по его словам, уже происходит подготовка уголовного производства в отношении него.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №194 (Черкассы) Николай Булатецкий (ВО “Батькивщина”) отметил, что с результатами по его округу ЦИК совершила “провокацию, преступление коллективное”, потому ее членам “сидеть лучше в 162-й колонии города Черкассы”.

Булатецкий и кандидат в депутаты по мажоритарному округу №197 (Канев, Черкасская обл.) Леонид Даценко (ВО “Батькивщина”) также отметили необходимость проведения перевыборов.

В то же время, кандидат в депутаты по мажоритарному округу №94 (Обухов, Киевская обл.) Виктор Романюк (ВО “Батькивщина”), который находится в Италии, а принимал участие в пресс-конференции с помощью скайпа, отметил, что власть путем манипулирования законами и судебными решениями забрала у него победу. Он сообщил, что для его нейтрализации как соперника на выборах поднимался вопрос об его аресте.

“В данном случае в Украине на сегодняшний день действует судебное решение о применении меры пресечения в отношении меня путем взятия под арест. Но это уголовное дело было настолько бездарным и заказным, что даже в украинских судах я получил решение, что все, что делается, это незаконно“, - сказал он и добавил, что свою кандидатуру однозначно будет выдвигать.

В свою очередь, кандидат в депутаты по 223 округу (Киев) Юрий Левченко (ВО “Свобода”) заметил, что правительство разработало законопроект о перевыборах в их округах, что свидетельствует о том, что выборы все же состоятся.

“Будут ли они в августе, будут ли они в сентябре - сейчас не известно. Хотя очевидно, что для власти самое выгодное время это месяц август. Потому что подавляющее количество избирателей будут или отдыхать, или тяжело работать”, - сказал Левченко и добавил, что правительственный законопроект все же негативный, и поддерживать его в нынешнем виде нельзя.

Кроме того Левченко выразил надежду, что в ближайшее время все фракции наработают общий законопроект относительно перевыборов, и он будет внесен в ВР, проголосован и подписан Президентом.

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На пресс-конференции было распространено заявление этих кандидатов, в котором, в частности, отмечается, что 28 октября 2012 года на выборах в Верховную Раду Украины, «невзирая на подкуп, давление со стороны правоохранительных органов, тотальное применение административного ресурса и влияние на суды, в ряде мажоритарных округов власть не смогла протащить в парламент своих выдвиженцев». В частности, говорится в заявлении, в пяти одномандатных избирательных округах: №94, №132, №194, №197 и №223 «уверенно победили оппозиционные кандидаты». Однако Центральная избирательная комиссия «отказалась установить итоги голосования и признать оппозиционеров законными победителями избирательной гонки»... «Кроме того, с целью скрыть преступления по массовым фальсификациям, которые имели место на пяти округах, властные структуры всячески саботируют установление истины и привлечение к ответственности исполнителей и заказчиков этих преступлений. К примеру, по эпизодам, которые имели место на 94-ом округе, когда было аннулировано 30 тысяч голосов, в правоохранительные и судебные органы было направлено свыше 300 заявлений и жалоб. Невзирая на множество очевидных доказательств подделки и фальсификаций на этом и других избирательных округах, невзирая на беспрецедентный национальный и международный резонанс, в ответ были предоставлены лишь одни отписки о якобы законности этих действий.», - отмечается в заявлении.

Из-за этого авторы заявления требуют от Президента Виктора Януковича, Верховной Рады Украины, силовых структур и Центральной избирательной комиссии внести изменения в законы Украины, которые сделали бы невозможными тотальные фальсификации, как это состоялось в ноябре 2012 года, и немедленно принять решение о проведении перевыборов в пяти одномандатных округах.