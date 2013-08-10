"Батькивщина" обжалует легитимность Киевсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Батькивщина», 9 августа в Окружном административном суде должно было состояться первое заседание по иску представителя городской организации партии, народного депутата Александра Черноволенко к секретарю Киевсовета Галине Гереге.

Иск, которым предлагалось в суде признать незаконным и отменить распоряжение Гереги о проведении заседания сессии Киевсовета 11 июля, был отозван «Батькивщиной» в связи с назначением судебного рассмотрения уже после сроков того, как спорное заседание состоялось, а потому предмет спора отсутствовал.

Суд вернул иск «Батькивщины» без рассмотрения из-за отсутствия предмета спора и его отзыва. Вместе с тем на том же заседании привлек к участию по делу нового истца – депутата Киевского городского совета Юрия Дмитрука, который заявил новое исковое требование – признать Киевский городской совет и секретаря Киевского городского совета легитимными до следующих выборов. При этом, заявляют в “Батькивщине”, суд отказался удовлетворить ходатайство о привлечении к участию по делу депутатов Киевсовета, вопрос о полномочиях которых он решал.

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“Своим решениям Окружной админсуд не только «благословляет» увеличение сроков депутатской каденции действующего состава Киевсовета, легитимность всех пленарных заседаний Киевсовета, но и «узаконивает» исполнение секретарем Киевсовета Галиной Герегой функций городского председателя”, - считают в парторганизации.

«Депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, которых суд проигнорировал в данном судебном процессе, будут подавать апелляцию. Мы считаем, что уважаемый Юрий Павлович Дмитрук не может представлять в суде волю и интересы всех депутатов Киевсовета, а тем более, если наши депутаты такого согласия ему не давали», - говорится в сообщении организации “Батькивщины”.

“Также суд поставил новый рекорд по скорости рассмотрения – поданный сегодня иск был рассмотрен с вынесением решения в течение менее чем двух часов”, - подчеркивается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, с 2 июня является нелегитимным.

11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета. В связи с блокированием Герега закрыла сессию Киевсовета. Фактически сессия не состоялась.