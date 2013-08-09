Суд подтвердил легитимность Киевсовета

Такое решение огласил судья Владимир Данилишин на заседании 9 августа. Таким образом, суд удовлетворил иск депутата Киевсовета Юрия Дмитрука.

"Киевсовет имеет полномочия на осуществление властных функций вплоть до избрания нового состава этого органа в ходе следующих выборов", - подчеркнул судья.

Напомним, 7 августа заседание Окружного админсуда по иску представителя Киевской городской организации политической партии "Всеукраинского объединения "Батьківщина" и народного депутата Украины Александра Черноволенко к Гереге было перенесено на 9 августа из-за неявки истца.

В иске Черноволенко просит суд признать незаконным и отменить распоряжение Гереги о проведении заседания сессии Киевсовета 11 июля.

9 августа представитель "Батьківщини" Дмитрий Ильченко подал ходатайство об отзыве иска партии. Ильченко мотивировал это тем, что в настоящий момент предмет спора отсутствует как таковой, поскольку обжалование решения о проведении сессии Киевсовета относилось еще к 1 июля - дню, когда стало известно о намерении провести такую сессию. Он отметил, что заседание Киевсовета все же не состоялось и обжаловать его проведение не имеет смысла. Теперь, по словам Ильченко, актуальным может быть другой иск, касающийся проведения следующей сессии Киевсовета, запланированной на 19 августа.

Суд ходатайство удовлетворил и перешел к рассмотрению иска Дмитрука, который потребовал признать право нынешнего Киевсовета работать до очередных местных выборов.

Киевсовет решил провести сессию 19 августа. На ней планируется рассмотреть ряд важных вопросов, в частности надбавки для бюджетников.