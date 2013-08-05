Генконсул: Доказательств браконьерства украинского рыбака в Азовском море нет

Украина рассчитывает, что до конца недели 49-летнего рыбака Александра Федоровича, который выжил после аварии в Азовском море, российские следственные органы отпустят на Родину, поскольку нет доказательств того, что он занимался браконьером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в России сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

«Направлена соответствующая нота в Представительство МИД России по Краснодарскому краю от нашего консульства, где мы излагаем аргументы, почему нашего гражданина нельзя держать под следствием, а необходимо отправлять домой», - сказал Москаленко.

По его словам, завтра-послезавтра в Краснодар прибудет украинский консул для проведения встреч с российскими коллегами.

Москаленко отметил, что главный аргумент украинской стороны заключается в том, что украинские рыбаки находились в акватории Азовского моря, которое, согласно двустороннему договору, является зоной общего использования России и Украины.

При этом он добавил, что Федоровича обвиняют в браконьере, но рыбы на баркасе не было.

«Таким образом, утверждать, что он браконьер, нет оснований. Таких доказательств нет, поэтому его нужно отпускать домой», - сказал он.

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«Я думаю, что до конца этой недели (так нам сказал следователь) или дело будет передано в прокуратуру, или будет принято решение о его возвращении», - отметил Москаленко.

По словам генконсула, сейчас Федорович находится под подпиской о невыезде и проживает вместе со своей семьей в арендованной квартире.

Он отметил, что украинское Генконсульство в Ростове-на-Дону находится в постоянном контакте с адвокатом и следователем по этому делу.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которой предусматривается до семи лет лишение свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянном, откуда родом погибшие рыбаки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов во время преследования лодки.

В эксклюзивном интервью ТСН рыбак Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.