Кабмин увеличил размер одноразовой премии военным резервистам

Об этом говорится в постановлении правительства №508.

В частности, размер премии высшему офицерскому составу повышается до 3100 грн с 2000 грн, старшему офицерскому составу – до 2800 грн с 1800 грн, младшему офицерскому составу – до 2500 грн с 1600 грн. Премии сержантскому и старшинскому составу также увеличены: прапорщикам и мичманам – до 2200 грн с 1400 грн, младшим сержантам и старшинам – до 1900 грн с 1200 грн, рядовым – до 1600 грн с 1000 грн.

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При этом размер премии может быть пересмотрен в сторону уменьшения в случае возникновения причин для такого уменьшения по решению соответствующих подразделений Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и связи, Службы безопасности, Администрации государственной пограничной службы и Службы внешней разведки.

Как сообщал УНИАН, выплата одноразового денежного поощрения осуществляется один раз в год только тем резервистам, которые выполнили программу подготовки в соответствующем году (находились на сборах). Служба в воинском резерве - это вид добровольного выполнения воинской обязанности гражданами Украины. Она устанавливается с целью планомерной подготовки резервистов для комплектования Вооруженных сил Украины в особый период.