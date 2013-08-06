В ПР заявляют, что шесть пунктов Соглашения с ЕС противоречат Конституции

В ПР заявляют, что Соглашение с ЕС противоречит Конституции

Об этом он заявил в интервью «Форбс», опубликованном сегодня.

Как сказал Царев, «у меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не значит, что Украина не сможет подписать ассоциацию – сможет, но только после изменений в Конституцию, а это небыстрая процедура».

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При этом Царев считает, что «в Таможенном союзе (ТС) много выгод. Украине нужны кредиты. Дефицит бюджета сейчас большой, роста производства нет. Причина – в дорогих энергоресурсах, дорогих деньгах и высоких налогах. В этих условиях производству развиваться тяжело. По Соглашению об ассоциации Украина открывает свои рынки полностью, а европейцы для нас – нет».

Как отметил представитель ПР, «под создание двухстороннего газотранспортного консорциума Россия была готова создать резервный фонд для Украины в 15 млрд долл. В обмен на это Украина должна была выйти из Европейского энергетического пакета и создать консорциум с Россией. Об этом договаривались полгода назад. Но позже Украина вышла из договоренностей, чтобы не потерять лицо перед европейскими партнерами. Но не стоит забывать, что накануне выборов 2015 года важно получить кредит, для того чтобы нормально пройти избирательную кампанию».

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По словам Царева, «если мы откажемся от Соглашения об ассоциации, Россия предложит открыть кредитный своп для Украины. Что это значит? Украина передает, к примеру, 15 млрд долл. в гривневом эквиваленте России, а Россия передает ту же сумму Украине в рублях. Украина может использовать эти рубли для расчета за газ, сохраняя другую валюту. По этому кредиту не нужно платить проценты».

Комментируя проверки Россией, Беларусью и другими странами продукции компании Петра Порошенко Roshen, Царев заявил, что «Порошенко всегда декларировал европейский вектор. Теперь может продемонстрировать выгоды интеграции с ЕС на примере своего предприятия. Пусть теперь попробует продать свои конфеты в Европе».

По мнению Царева, «что касается проверок, страны ТС могут или вводить запрет на экспорт, или расторгнуть Договор о свободной торговле с Украиной. Если ассоциация между Украиной и ЕС будет подписана, тотальный отказ от украинской продукции придется на время выборов – 2015 год».