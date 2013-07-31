Арбузов в Германии рассказывал, что Украина выбрала ЕС

Ассоциация с Европейским Союзом является цивилизационным выбором Украины, а все усилия руководства страны направлены на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Встреча прошла в рамках однодневного визита Арбузова в Берлин для проведения встреч с властями Германии.

«Ассоциация с Европейским Союзом – наш цивилизационный выбор. Надеемся на то, что Германия скажет свое весомое слово в пользу ассоциации», - цитирует пресс-служба Арбузова.

Первый вице-премьер обратил внимание, что среди основных приоритетов украинских властей на сегодняшний день остаются: усовершенствование законов о выборах, реформа системы правосудия и правоохранительных органов, борьба с коррупцией, улучшение делового климата и выполнение повестки дня ассоциации.

«Приняты ряд антикоррупционных законов, внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, мы последовательно работаем над созданием комфортных условий ведения бизнеса в Украине» - сказал Арбузов, добавив, что Украина рассматривает Германию как важнейшего партнера.

В свою очередь, Гидо Вестервелле заявил, что Германия стратегически заинтересована в европейском развитии Украины и приветствует усилия нашей страны, направленные на достижение критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым в среду, 31 июля, находится в Федеративной Республике Германия с рабочим визитом.

В ходе однодневной поездки украинские чиновники встретились с вице-канцлером - федеральным министром экономики и технологий Германии Филиппом Реслером, а также с представителями немецкого бизнеса.