Евродепутат: Судьба Соглашения об ассоциации с ЕС не должна зависеть от Тимошенко

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Это неправильно - содержать женщину в тюрьме, но я уверена, что судьба страны не может зависеть от одного человека", - отметила Гурмаи. При этом евродепутат добавила, что задала этот вопрос самой Тимошенко во время их встречи, и экс-премьер выразила такую ​​же позицию. "Я очень рада, что она согласилась с этим", - добавила Гурмаи.

Она рассказала, что вчера, 30 июля, она вместе со своими коллегами из Европарламента больше часа проводили встречу с Тимошенко в больнице, а также были в колонии, в которой Тимошенко отбывает наказание. Кроме самой встречи с Тимошенко, европарламентарий встретилась с персоналом, обслуживающим Тимошенко в больнице и колонии.

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Гурмаи констатировала, что Тимошенко содержится в очень хороших условиях, лучших, чем многие другие заключенные. "Мы провели с ней час, она находится в хорошей форме", - сказала Гурмаи, добавив, что они были рады услышать, что украинские врачи тесно сотрудничают с немецкими коллегами в вопросах лечения Тимошенко.

Евродепутата обеспокоила дороговизна лечения Тимошенко. "Я считаю, что очень важно объяснить ситуацию с Тимошенко, если ей необходима операция, значит, нужно ее делать. Я поняла, что это очень дорого стоит", - подчеркнула Гурмаи. По ее словам, в ходе встреч с врачами депутат выяснила, что лечение Тимошенко на протяжении ее заключения будет стоить более 200 млн грн, что больше, чем нужно на операцию. "Это для нас был шок", - добавила она.

При этом депутат сказала, что во время встречи сама Тимошенко ничего не говорила о необходимости операции за рубежом.

Говоря о саммите в Вильнюсе, евродепутат не согласилась, что это будет последний шанс подписать Соглашение об ассоциации. "Никогда не говори никогда", - отметила Гурмаи, одновременно согласившись, что саммит в Вильнюсе является наиболее подходящим моментом для подписания.