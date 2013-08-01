ООН намерена направить инспекторов по химоружию в Сирию

Как передаетРИА «Новости», об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя всемирной организации Мартина Несирки.

"Команда (инспекторов) отправится в Сирию, как только будет удобно, и готовится туда поехать в течение нескольких дней", - сказал Несирки.

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Правительство Сирии пригласило группу экспертов во главе со шведским профессором Оке Селстромом для расследования случая применения зарина в Хан аль-Асале 19 марта. Однако руководство ООН потребовало доступа и к другим местам, где, по данным сирийской оппозиции, химоружие применяли власти страны.

Всего в ООН получены сообщения о 13 случаях применения химоружия в Сирии.