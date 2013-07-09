Россия нашла доказательства использования боевиками в Сирии зарина, а США не верят

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина.

По его словам, эксперты установили, что 19 марта боевики запустили неуправляемый снаряд типа "Башаир-3" по городу Хан аль-Асаль, находившемуся под контролем правительственных сил, под Алеппо.

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"Результаты анализа четко показывают, что заряд был непромышленного производства и содержит зарин", - подтвердил Чуркин.

Тем временем, США сомневаются в представленных Россией в ООН данных об использовании химоружия сирийской оппозицией, заявил во вторник пресс-секретарь президента США Джей Карни.

"Мы серьезно сомневаемся, что химическое оружие было использовано... вне сферы контроля сирийского правительства", - сказал Карни. На вопрос, получали ли США от России новые данные о химическом оружие, он ответил отрицательно.

"Мы пока не видели никаких данных в пользу предположения, что кто-либо в Сирии, помимо сирийского правительства, использовал или имел возможность использовать химическое оружие", - добавил представитель Белого дома.