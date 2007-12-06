День армии глава Минобороны Гриценко ”празднует” на больничной койке

Сегодня — День украинской армии.

Главный военный страны, министр обороны Анатолий Гриценко, встретил сегодняшний день на больничной койке. Как рассказала газете "Сегодня" его жена Юлия Мостовая, у министра сильный бронхит и очень высокая температура. «Все карты оказались спутанными из-за болезни. Поэтому мужа я буду поздравлять молоком с медом и укутыванием. Но семьей соберемся», - заверила она. А еще Юлия подготовила сюрприз супругу – огромный письменный стол, который планируют поставить дома. «Его должны привезти со дня на день», - добавляет она.