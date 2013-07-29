Янукович выразил соболезнования президенту Италии
18:28, 29 июля 2013Политика
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Янукович выразил соболезнование Президенту Италии в связи многочисленными человеческими жертвами вследствие аварии автобуса.
Янукович выразил соболезнования из-за аварии автобуса
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнование Президенту Итальянской Республики Джорджио Наполитано в связи многочисленными человеческими жертвами вследствие аварии пассажирского автобуса в провинции Авеллино.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.«От имени народа Украины и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших глубокие соболезнования, а также прошу передать слова поддержки и пожелания быстрого выздоровления всем потерпевшим», - говорится в соболезновании главы государства.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 38 человек погибли вследствие ДТП, произошедшего 28 июля вечером в Италии.
По информации местных СМИ, в туристическом автобусе возвращались в Неаполь более 40 человек, в частности довольно много детей, которые на днях совершали паломничество в соседнюю область Апулию.
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