В Италии туристический автобус упал в пропасть, 36 погибших (фото)

В результате ДТП погибли по меньшей мере 36 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам спасателей, 33 тела были извлечены непосредственно из автобуса, еще три были найдены под разбившимся транспортным средством. При этом агентство не уточняет, закончилась ли спасательная операция.

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По информации местных СМИ, в туристическом автобусе возвращались в Неаполь более 40 человек, в том числе немало детей, которые на днях совершили религиозное паломничество в соседнюю область Апулию.

Представители службы пожарной охраны, осуществляющие спасательные работы на месте ДТП, сообщили, что 11 человек - шесть женщин, двое мужчин и трое детей - выжили после катастрофы. Но большинство из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

По данным дорожной полиции, инцидент произошел на автостраде А16 близ населенного пункта Монтефорте Ирпино. Очевидцы сообщают, что у автобуса возникли проблемы с тормозной системой.