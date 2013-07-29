Задержанному ректору Налоговой академии вызвали в суд «скорую»
Экс-регионалу Петру Мельнику вызвали скорую помощь в Шевченковский райсуд столицы, который решает вопрос об избрании ему меры пресечения.
Шевченковский райсуд столицы решал, какую меру пресечения применить к пойманному на получении взятки ректору Налоговой академии Мельнику, когда тому стало плохо, сообщает Украинская правда со ссылкой на СМИ.
Мельника привезли на суд, хотя он и жаловался на ухудшение самочувствия и даже был госпитализирован.
Суд вызвал экс-регионалу скорую и объявил перерыв до 18:00.
Как сообщал УНИАН, 27 июля сотрудники Министерства доходов и сборов Украины совместно с работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины задержали руководителя Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника в рамках спецоперации по борьбе со взяточничеством.