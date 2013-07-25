Турчинов: в Батькивщину вступило 25% «фронтовиков», процесс продолжается

Объединительный процесс планируется завершить к началу сентября.

Об этом заявил председатель Центрального штаба партии «Батькивщина» Александр Турчинов, комментируя распространенную в СМИ информацию о вступлении в партию, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«В июне у нас состоялся объединительный съезд. Сейчас нормально проходит процесс объединения, люди принимают важное и ответственное решение для себя», - отметил он.

«Могу сказать, что уже 5000 представителей «Фронта Змин» из 20 тысяч получили партбилеты «Батькивщины», и этот процесс продолжается стабильно. Поэтому все несуразицы, которые распространяет власть под видом анонимных источников в СМИ, – это продолжение провокаций против нашей политической силы», - сказал Турчинов.

Он также сообщил, что, несмотря на период летних отпусков, вступление в партию проходит нормально, под контролем Центрального штаба, в частности, каждую неделю поступают заявления о вступлении в «Батькивщину».

Турчинов также напомнил, что главным инициатором объединения оппозиционных партий выступила Юлия Тимошенко.

«Мы планируем полностью завершить объединительный процесс к началу сентября. Безусловно, мы не можем заставить всех вступать в партию. Но я хочу напомнить, что во многих горсоветах есть депутатские фракции «Фронта Змин», и сейчас также идет процесс объединения в единые фракции, это очень важный и серьезный момент», - заметил Турчинов.