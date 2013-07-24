СМИ: К Батькивщине присоединился 1% членов Фронта Змин
Из 20 тысяч членов Фронта Змин в Батькивщину пока вступил примерно 1%.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на бывшего главу одной из областных парторганизаций Фронта Змин.
"Из 20 000 членов Фронта Змин в Батьківщину пока вступил примерно 1%. Естественно, это неудовлетворительные результаты" - заявил изданию источник на условиях анонимности.
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Так, в Сумской областной организации из 600 "фронтовцев" в Батькивщину вступили только 5, а в Винницкой области готовой к объединению оказалась только одна городская организация - в Казатине, сообщает издание.
В других областных организациях процесс тормозят конфликты между бывшими членами руководства партии. Например, по сообщению главы Днепропетровской облорганизации Батькивщини Антонины Уляхиной, в конце июля – начале августа Арсений Яценюк лично приедет в Днепропетровск, чтобы решить ключевые вопросы объединения с теми, кто слишком сильно «хотят власти».
Напомним, 14 июня 2013 года съезд партии Фронт Змин единодушно принял решение об объединении с ВО Батькивщина путем ликвидации и вступления членов Фронта Змин в ВО Батькивщина.