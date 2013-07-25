Луценко объяснил, почему не пойдет в президенты в 2015 году

Даже не имея судебного запрета занимать должности с распорядительными функциями, Луценко все равно не баллотировался бы в президенты, потому что оппозиции нужен человек с объективной точкой зрения не заинтересованный в этой должности, для помощи и дружественной критики. Об этом в интервью «5 каналу» заявил общественный деятель Юрий Луценко.

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«Я не пойду в президенты, и не потому что не позволяет нынешний закон президента, и не только потому, что решением суда мне запрещено занимать любые распорядительные функции в течение следующих трех лет, а потому что считаю, что в украинской оппозиционной политике должен быть человек, у которого есть объективное право на дружескую помощь, в том числе на дружескую критику, публично не пытаясь стать ни президентом, ни премьером, ни министром, ни даже депутатом », сказал он .