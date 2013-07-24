Луценко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, сообщает Украинская Правда.

"В тюрьме мне пришло одно из интервью ... Такой интересный вопрос "Какая у вас мечта?". Я надолго задумался над таким простым вопросом, отшутился, сказал, что после Натальи Королевской даже стремно отвечать на такой вопрос", - сказал Луценко.

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"Но потом, несколько ночей подумав, я сформулировал свою мечту, у меня их две: во-первых, я хочу стать депутатом Европарламента от Украины, и второе - я хочу быть играющим тренером, а может, и просто тренером молодой политической команды, которая заменит мое поколение в украинской политике", - добавил экс-министр внутренних дел.

Вместе с тем он уточнил, что говорит не о лидерах парламентской оппозиции Тягнибоке, Яценюке и Кличко, а "о тех людях, которым сегодня 25-30 лет и которые впервые входят в украинскую политику".