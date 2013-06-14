Фронт Змин самоликвидировался

Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины» на сайте партии.

Согласно сообщению, это решение принято «с целью формирования мощнейшей демократической партии, целью которой является восстановление демократии и справедливости в Украине».

Кроме того, согласно решению съезда, с целью объединения «Фронта Змин» и ВО «Батькивщина» депутаты местных советов всех уровней от «Фронта Змин» вступают в ряды «Батькивщины», одновременно прекратив существование фракций «Фронт Змин».

В интервью журналистам после съезда председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что съезд «принял единственно правильное решение».

«Важны не слова, а действия. Год назад мы объединились с Юлией Тимошенко и выиграли парламентские гонки, а теперь мы объединяем наши партии. Политическая партия «Фронт Змин» единодушно приняла решение об объединении с ВО «Батькивщина» и прекращении деятельности «Фронта Змин». Потому что мы должны быть честными: если мы объединились, то это значит, что мы объединились навсегда», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что это впервые в истории Украины «ни разу политические партии не входили юридически в состав нового объединения. Нам это удалось сделать».

«Это первый весьма мощный сигнал к формированию самой мощной демократической силы в стране. И это, конечно, первый этап. Дальше будут следующие», - подчеркнул председатель фракции «Батькивщина».

По его словам, следующий этап после съезда – работа с областными организациями.

«Мы будем формировать руководящие органы на местах», - добавил Яценюк.