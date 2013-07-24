Батькивщину возмутило закрытие дела против милиционеров

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«В связи с решением столичной прокуратуры приходится в очередной раз констатировать, что именно при правлении Януковича журналистика стала наиболее незащищенной и опасной профессией в Украине. Ведь работники СМИ не могут рассчитывать на гарантированную законом защиту своих прав от государства во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей.

Показательно, что, по последним данным международной организации «Репортеры без границ», с 2011 года количество физических нападений на журналистов в нашей стране возросло в три раза. Это прямое следствие безнаказанности, которую решениями наподобие сегодняшнего, провоцирует непосредственно власть. Это следствие преступного бездействия чиновников, прокуроров и судей относительно реального привлечения к ответственности тех, кто препятствует законной журналистской деятельности», - отметили в «Батькивщине».

По теме: Прокуроров на местах сориентировали на защиту прав журналистов

«Оправдания милиционеров, которые спокойно наблюдали за тем, как нанятые Партией регионов боевики, или так называемые «титушки», били журналистов – лишний раз подтверждает тот факт, что за провокациями 18 мая стояла власть, а руководил этим процессом непосредственно министр внутренних дел Виталий Захарченко», - говорится в заявлении партии.

В «Батькивщине» в очередной раз подчеркивают, что солидарны с Независимым медиа-профсоюзом Украины и Национальным союзом журналистов и вместе с ними требуют от Президента Виктора Януковича немедленно отправить в отставку Захарченко. «Ведь именно при его руководстве правоохранительными органами физическое насилие над журналистами, в том числе со стороны милиции, не только остается безнаказанным, но и стало ежедневной нормой», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов. Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

По теме: В Донецке жестоко избили журналиста

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотокора Соделя, которые снимали драку.

Содель сообщил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

Сегодня, 24 июля, сообщалось, что столичная прокуратура закрыла уголовное производство о бездействии правоохранителей во время нападения на журналистов.

В постановлении следователя о закрытии дела говорится, что хулиганские действия против журналистов были прекращены именно благодаря вмешательству работников милиции.

«А случаи нерешительности некоторых из них можно объяснить неумением таких милиционеров быстро оценить обстоятельства событий», - отмечается в постановлении.