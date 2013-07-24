Прокуратура закрыла дело о бездеятельности милиции на акции 18 мая
Столичная прокуратура закрыла уголовное производство о бездействии правоохранителей во время нападения на корреспондента "5 канала" Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента издания "КоммерсантЪ" Влада Соделя во время акции оппозиции в Киеве 18 мая.
Как сообщает 5 канал, в постановлении следователя о закрытии дела говорится, что хулиганские действия против журналистов были прекращены именно благодаря вмешательству работников милиции.
«А случаи нерешительности некоторых из них можно объяснить неумением таких милиционеров быстро оценить обстоятельства событий», - отмечается в постановлении.
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Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов. Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.
Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотокора Соделя, которые снимали драку.
Содель сообщил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.