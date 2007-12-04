Вечернее заседание закрыл новый глава парламента

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто, следующее состоится в четверг, 6 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, вечернее заседание закрыл новоизбранный председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК.

Народные депутаты из фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ, а также частично из фракции Блока Литвина пропели Государственный гимн Украины.

В сессионном зале также присутствовал народный депутат из фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, фракции Партии регионов и КПУ ушли из сессионного зала парламента.