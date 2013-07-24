В Полтаве протестовали против «пакращення»

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг к стенам мэрии жителей города позвала Полтавская городская организация партии «УДАР». К митингу также присоединилась партия «Свобода».

Более 150 полтавчан держали в руках флаги партий и транспарант «Мамай - досить пАкращення!» и скандировали в адрес мэра города Александра Мамая: «Позор!»

Выступающие критиковали городскую власть, в частности, за повышение проезда в маршрутках с 2,00 грн до 2,50 грн.

«Во-первых, перед тем, как повышать тарифы, горисполком должен был провести общественное обсуждение, чего не было сделано. Во-вторых, новые тарифы нужно согласовывать с Антимонопольным комитетом. Александр Мамай вместе с другими на заседании горисполкома принял решение поднять тарифы. Они считают, что они «царьки» и могут все делать», – сказал участник митинга Егор Мкртчян.

В конце митинга его участники приняли резолюцию с требованиями: отменить незаконные тарифы за проезд в размере 2,50 грн; восстановить горячее водоснабжение в городе и объяснить, куда исчезли деньги, которые выделили на ремонт полтавских дорог.

Участники акции заявили, что если мэр не выполнит требований в течение 10 дней, они перекроют дорогу возле горисполкома, чем парализуют движение общественного транспорта.