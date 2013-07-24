Активисты: "Врадиевское шествие" должно быть в каждом городе

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил участник Врадиевского шествия, правозащитник Богдан Хмельницкий.

Инициатива создания общественного движения, по словам организаторов, появилась 22 июля во время пикетирования Фастовского райуправления милиции, где собралось около 170 небезразличных граждан с требованиями привлечь к ответственности милиционеров, которые пытают задержанных граждан и заключенных в СИЗО.

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«У каждого из этих граждан есть свои жалобы на произвол милиции. Благодаря митингу фастовская милиция зарегистрировала все жалобы. Потом мы отправились в прокуратуру и штурмом добились зарегистрировать жалобы граждан. И сейчас «Врадиевское шествие» дал нам толчок, и такое «Врадиевское шествие» должно быть в каждом городе. Оно показало, что люди могут выйти и сказать, что так не будет. Если человек приходит один, то его никто не слышит. Если приходит община, то тогда все происходит по закону. Наша цель - объединиться, чтобы все шло по закону», - сказал Хмельницкий.

Также организаторы общественного движения призвали собираться на площадях своих городов, чтобы в каждом населенном пункте были свои ячейки. Они отметили, что акции протеста против произвола милиции прошли во Врадиевке, Головановске, Первомайске, Христиновке, Жашкове, Умани, Белой Церкви, Василькове, Киеве.

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Между тем, среди инициаторов создания общественного движения врадиевцев не было. Присутствующие на пресс-конференции жители Врадиевки, в частности те, кто прошел весь путь Врадиевского шествия, призвали организаторов движения не спекулировать их достижениями и дождаться пока выйдет из СИЗО инициатор Врадиевского шествия Василий Любарец, которого вчера Шевченковский райсуд Киева осудил к 10 суткам ареста.

"Пожалуйста, давайте пока воздержимся от спекуляций на Врадиевском шествии, пока в СИЗО находится наш лидер. Тем более брать название «Врадиевское восстание» без согласования», - сказал участник Врадиевского шествия Александр Кравчук, обращаясь к инициаторам создания общественного движения.