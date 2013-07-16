В Фастове один из руководителей милиции решил выслушать народ

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, как говорится в сообщении, в Фастовский горотдел милиции, где сегодня проходит митинг в поддержку жителей села Врадиевка, прибыл начальник Штаба областного главка милиции Алексей Лисниченко. Пообщавшись с участниками акции, он начал прием граждан.

Милиция заверяет, что ни одна жалоба, заявление или сообщение не будет проигнорировано. Все обращения граждан будут рассмотрены в сроки, определенные законодательством.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники пешего хода из Врадиевки провели в Фастове митинг под стенами местной милиции.

Там местные жители пожаловались активистам, что в помещении райуправления есть специальная комната, где происходят истязания задержанных. «Люди рассказывают, что над задержанными издеваются, бьют их, надевают на головы пакеты», - сообщил народный депутат Сергей Каплин, который вместе с жителями Врадиевки принимает участие в пешем ходе.

После этого представители общественности во главе с депутатом хотели зайти в райуправление милиции, но их не пропустили.

Позже они все же прорвались в помещение Фастовского райотдела внутренних дел и заявляют, что не уйдут оттуда, пока не увидят комнату, в которой истязали людей.