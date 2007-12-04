Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ не исключает, что сегодняшнее заседание парламента может затянуться до ночи.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ рассказал, что, в соответствии с Регламентом ВР, нельзя перерывать рассмотрение определенного вопроса, поэтому, если избрание председателя парламента начнется до 18.15, то ВР может заседать пока не решит вопрос по существу.

В то же время, по его словам, депутаты могут объявить перерыв в работе ВР до утра, но за это решение должны проголосовать 226 депутатов.

Как известно, для продолжения вечернего заседания после 18.15, в соответствии с Регламентом ВР, депутаты должны на утреннем заседании принять решение о продолжении заседания.