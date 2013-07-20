Правозащитники заявляют, что Врадиевское шествие разогнали незаконно

Разгон акции протеста участников пешего хода из Врадиевки Николаевской области, который произошел вечером 18 июля на Майдане Незалежности в Киеве, был незаконным, а препятствование в установке палаток участниками протестов со стороны милиции было ни чем другим, как превышением собственных полномочий.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлению института «Республика».

В заявлении отмечается, что действия милицейского спецподразделения "Беркут" должны быть квалифицированы по ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций), ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и ст. 41 (выполнение явно преступного приказа или распоряжения) Уголовного кодекса Украины.

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Авторы заявления отмечают, что милиция незаконно задерживала протестующих за так называемое "несанкционированную установку палаток", поскольку якобы это является "нарушением правил благоустройства"

Правозащитники отмечают, что по закону "О милиции", правоохранители должны реагировать только на уголовные или административные правонарушения во время собраний. Однако установка палаток с целью проведения мирных собраний не является правонарушением.

Институт "Республика" заявляет, что ни один закон, в том числе Закон "О благоустройстве населенных пунктов" не предусматривает получения ни в Киевской горгосадминистрации, ни в какой-либо другой инстанции разрешения на установку палаток с целью проведения мирных собраний.

В заявлении сказано, что “это подтвердил и Шевченковский районный суд города Киева, который 19.04.2005 отказал КГГА в удовлетворении иска о запрещении установки палаток во время проведения акции протеста (дело № 2-5899/05 г.), который в своем решении указал: "Суд считает также необоснованными доводы заявителя относительно необходимости получения разрешения Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА на установку палаток, так как палатки не являются "малой архитектурной формой" и получение разрешения на их установку законом не предусмотрено".

В заявлении подчеркивается, что согласно ст. 39 Конституции Украины, ограничения реализации свободы мирных собраний могут устанавливаться только судом. А ч. 1 ст. 92 Конституции устанавливает: "Исключительно законами Украины определяются права и свободы человека и гражданина, гарантии этих прав и свобод; основные обязанности гражданина", а поскольку нормативно-правовые акты, принятые местными органами власти, не имеют статуса закона, то и не могут определять реализацию гражданами их прав и обязанностей, в частности, права на мирные собрания.

“Киевский городской совет не является законодательным органом, а его решение не является законодательными актами, поэтому Киевский городской совет не имеет никаких конституционных полномочий устанавливать и регулировать вопрос установки палаток во время мирных собраний”, - сказано в заявлении.

Его авторы отмечают, что “установка палаток с целью проведения акции протеста, согласно Конституции и украинскому законодательству, не нуждается в разрешениях”.

Правозащитники заявляют, что выполнение работниками правоохранительных органов “явно преступных приказов или распоряжений и незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний является не только нарушением прав и свобод, а является уголовным преступлением”.

Как сообщал УНИАН, митинг в центре Киева проводили жители пгт Врадиевка, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки. Вечером 18 июля милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежности палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. По меньшей мере, три журналиста «5 канала» пострадали во время разгона митинга.

19 июля на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк сообщил, что при сносе палаток участников акции протеста из Врадиевки нарушений не было. “Во время работы “Беркута” нарушений не было”, - сказал Коряк.

Он отметил, что в 20.50 18 июля участниками митинга были установлены 2 палатки, в 21.15 к ним пришли представители КП “Благоустройство” с требованием ликвидации палаток. Коряк сообщил, что переговоры продолжались до 22.00-23.00. После этого участники акции начали выталкивать работников КП “Благоустройство”, и тогда пришли представители спецподразделения «Беркут» для ликвидации палаток.

По словам Коряка, во время работы «Беркута» были выполнены все внутренние инструкции спецподразделения. Он добавил, что о фактах применения силы к митингующим ему не известно.