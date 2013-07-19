МИД проверяет информацию о задержании в Великобритании двух украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД. "Сейчас эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

*** «Лента.ру» (http://lenta.ru/news/2013/07/19/ukrainians/) со ссылкой на The Daily Express сообщила, что двое украинцев были взяты под стражу 18 июля в Бирмингеме в связи со взрывами у двух мечетей в городах Уолсолл и Типтон. По данным издания, полиция допрашивает их.

Задержанные оказались студентами-инженерами в возрасте 22 и 25 лет. По данным Birmingham Mail, они приехали в Великобританию на лето на стажировку в компанию по производству программного обеспечения Delcam. По всей видимости, они познакомились друг с другом после приезда в Великобританию.

В ночь на 19 июля полиция обнаружила последствия взрыва у третьей мечети - на этот раз в городе Вулверхэмптон. По данным экспертов, взрыв произошел еще 28 июня. Внутри мечети ничего подозрительного найдено не было, и она открыта для посещения прихожан.

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Инцидент у типтонской мечети произошел 12 июля. Там взорвалась самодельная бомба, начиненная гвоздями. В результате случившегося никто не пострадал, так как за час до этого там закончилась церемония похорон и все успели разойтись. Взрыв у мечети и исламского центра в Уолсолле был осуществлен 21 июня. Тогда также обошлось без жертв и раненых.