Яценюк разочаровал регионалов
10:54, 04 декабря 2007Политика
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Киселев с трибуны ВР поздравил партию Путина
|Василий Киселев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил представитель фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.
Он отметил, что фракция «не будет принимать участие в фарсе, который помаранчевая коалиция называет выборами председателя Верховной Рады Украины».
Он отметил, что большинство народных депутатов из фракции Партии регионов «остались неудовлетворенными ответами кандидата (А.ЯЦЕНЮКА – УНИАН) на голову ВР» во время встречи его с фракцией.
В.КИСЕЛЕВ также поздравил партию «Единая Россия» как партнера Партии регионов «с бесспорной победой на выборах в Государственную Думу Российской Федерации».
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