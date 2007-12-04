Яценюк разочаровал регионалов

Фракция Партии регионов не будет принимать участие в голосовании за избрание председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил представитель фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.

Он отметил, что фракция «не будет принимать участие в фарсе, который помаранчевая коалиция называет выборами председателя Верховной Рады Украины».

Он отметил, что большинство народных депутатов из фракции Партии регионов «остались неудовлетворенными ответами кандидата (А.ЯЦЕНЮКА – УНИАН) на голову ВР» во время встречи его с фракцией.

В.КИСЕЛЕВ также поздравил партию «Единая Россия» как партнера Партии регионов «с бесспорной победой на выборах в Государственную Думу Российской Федерации».