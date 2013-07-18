К Захарченко зашли 10 участников акции под МВД - журналистов не пустили

12:48, 18 июля 2013
Политика
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Народные депутаты и представители из Врадиевки пошли в Министерство внутренних дел на встречу с министром Виталием Захарченко.

К министру попали семеро жителей Врадиевки. Фото с Facebook Натальи Окунской

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, представители пресс-службы МВД предложили участникам митинга отправить несколько человек на встречу с Захарченко.

После переговоров с представителями МВД в здание министерства зашли три народных депутата от оппозиции Сергей Каплин, Леонид Емец и Валерий Пацкан, представители пешего хода из Врадиевки.

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Журналистов не пропустили на встречу с Захарченко, хотя участники акции протеста требовали присутствия представителей прессы.

В целом на встречу с Захарченко пошли 10 человек.

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