Защита Тимошенко ожидает приезда докладчика ПАСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он отметил, что мониторинг Европой ситуации вокруг политически мотивированного правосудия в Украине будет продолжаться, и приезд докладчика ПАСЕ Питера Омцигта ожидается до Вильнюсского саммита.

“ПАСЕ приняла решение о том, что Питер Омцигт уполномочен в течение года осуществлять дополнительный контроль над тем, что происходит в странах, которые были упомянуты в отчете, и по тем делам, которые были упомянуты.

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В первую очередь, речь идет о деле Тимошенко, поскольку саммит запланирован на ноябрь, мы ожидаем прибытия с мониторинговой миссией Питера Омцигта для того, чтобы он отслеживал, что сделано украинской властью по делу Тимошенко, и для того, чтобы нивелировать все негативные последствия, которые имеет Украина по применению политически мотивированного правосудия против оппозиционных лидеров”, - сказал Власенко.