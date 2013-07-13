Защита Тимошенко ожидает приезда докладчика ПАСЕ
Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко ожидает приезда докладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы для изучения ситуации вокруг ее дела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал защитник Тимошенко Сергей Власенко.
Он отметил, что мониторинг Европой ситуации вокруг политически мотивированного правосудия в Украине будет продолжаться, и приезд докладчика ПАСЕ Питера Омцигта ожидается до Вильнюсского саммита.
“ПАСЕ приняла решение о том, что Питер Омцигт уполномочен в течение года осуществлять дополнительный контроль над тем, что происходит в странах, которые были упомянуты в отчете, и по тем делам, которые были упомянуты.
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В первую очередь, речь идет о деле Тимошенко, поскольку саммит запланирован на ноябрь, мы ожидаем прибытия с мониторинговой миссией Питера Омцигта для того, чтобы он отслеживал, что сделано украинской властью по делу Тимошенко, и для того, чтобы нивелировать все негативные последствия, которые имеет Украина по применению политически мотивированного правосудия против оппозиционных лидеров”, - сказал Власенко.