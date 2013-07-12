Польский политолог раскритиковал методы работы украинской оппозиции

Блокирование оппозиционными депутатами работы Верховной Рады и местных советов - признак низкой политической культуры, а такие методы наносят вред не только стране, но и самому местному самоуправлению. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для телеканала БТБ высказал Анджей Шептицкий, польский политолог, профессор Варшавского университета.

Говоря о примере Польши, Шептицкий отметил, что несмотря на тесную связь между общенациональной политикой и местным самоуправлением, в этой стране депутаты не блокируют работу советов любого уровня. Комментируя ситуацию в столице Украины,когда депутаты Верховной Рады от оппозиции сорвали заседание Киевского совета,польский политолог сказал, что такие методы - признак низкой политической культуры.

"Я понимаю, что они себя не очень хорошо ведут. Но время от времени ваши депутаты блокируют не только работу местных советов, но и Верховной Рады. Это тоже не совсем правильно, поскольку депутаты должны работать в Раде, а не блокировать ее. Это признак низкой политической культуры. Сегодня блокируют Верховную Раду, в следующий раз блокируют местное самоуправление. Это не оптимальный подход", - заметил Шептицкий.

Резюмируя сказанное, польский политолог отметил, что методы работы, которые применяет украинская оппозиция, не соответствуют европейским стандартам политической деятельности.