Суслов в Сочи убеждает, что ассоциация с ЕС не помеха для работы с ТС

Проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом не запрещает Украине сотрудничество с Таможенным союзом, заявил журналистам представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов в ходе визита премьер-министр Украины Николая Азарова в Сочи.

Как передает корреспондент УНИАН, Суслов, в частности, сказал: «Даже если рассматривать с точки зрения развития отношений с Европейским Союзом создание зоны свободной торговли и подписание соглашения, то в этом соглашении есть статья 39, которая прямо предусматривает право Украины заключать другие таможенные союзы, очевидно, включая Таможенный союз с Российской Федерацией, Беларусью, Казахстаном, заключать другие соглашения о зоне свободной торговле и соглашения о пограничной торговле».

В то же время, отвечая на вопрос, не исключает ли он возможность вступления Украины в Таможенный Союз, Суслов сказал: «Как эксперт и экономист, я не могу этого исключать, поскольку это допускается Соглашением об ассоциации (с Европейским Союзом - УНИАН), как будет дальше - это вопрос политиков».

В то же время Суслов подчеркнул, что для Украины противоречия в сотрудничестве с ЕС и ТС могут возникать, в основном, в сфере технического регулирования тех или иных стандартов, поскольку Евросоюз и Таможенный союз пользуются разными стандартами. При этом Суслов отметил, что по целому ряду направлений ЕС не требует использования Украиной своих стандартов. В частности, это касается авиационной, военно-промышленной и других высокотехнологических отраслей.

«Опираясь на эту норму, мы могли бы продолжать движение в сторону Таможенного союза. Я не могу сказать однозначно, это политическое решение, что оно закончится полным членством Украины в Таможенном союзе, но присоединение к любому соглашению предусматривает, в той или иной форме, частичное членство, что вполне возможно», - сказал Суслов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров в пятницу, 12 июля, находится в Сочи (Россия), где обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Справка УНИАН. 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.