Азаров полетел на ланч к Медведеву

Премьер-министр Николай Азаров отбыл в Сочи для встречи с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как передает корреспондент УНИАН, Азаров проведет встречу с Медведевым в формате "с глазу на глаз".

Также глава украинского правительства примет участие в рабочем ланче с представителями украинской и российской делегаций. Кроме того, планируется подход Азарова к представителям украинских СМИ.

Во второй половине дня премьер вернется в Киев.

В состав украинской делегации входят: вице-премьер Юрий Бойко, глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин, первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко и другие. С российской стороны планируется участие главы правления компании "Газпром" Алексея Миллера, заместителя министра финансов Сергея Сторчака, посла России в Украине Михаила Зурабова.