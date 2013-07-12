ОПОРА: Самый активный законотворец Украины - президент

К такому выводу пришли специалисты, отследив все представленные в парламенте законодательные инициативы и принятые на их основе законы, сообщила координатор избирательных программ ГС «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

«Мы отследили через законодательные инициативы и, соответственно, принятые законы, отфильтровав совершенно формальные, процедурные, которые не имеют политической составляющей: первый законотворец Украины - это Президент Украины. Эта ситуация очень напоминает Беларусь. Я имела возможность общаться с коллегами, общественными деятелями - в течении трех лет в их парламентской институции лишь один закон пришел от депутатов, все остальные инициативы - от Президента", - сказала Айвазовская в эфире «5 канала».

"На втором месте в Украине - это Кабинет министров ... И третье - это фракция Партии регионов. То есть об институциональной независимости мы можем говорить, что это проблемная плоскость», - добавила представительница «ОПОРЫ».

Как сообщал УНИАН, в июне по итогам полугодовой работы Верховной Рады Виктор Янукович тоже был признан самым активным законодателем.

За полгода работы Верховная Рада приняла лишь 37 содержательных законов из почти 2 тысяч зарегистрированных законодательных инициатив.

За первых полгода работы Верховной Рады VII созыва депутаты зарегистрировали 1958 законодательных инициатив. Самой активной фракцией стала «Батькивщина», которая внесла 523 проекта законов и постановлений. За ней следует Партия регионов – 509 инициатив. Внефракционные депутаты зарегистрировали 155 законопроектов, ВО «Свобода» – 110, Коммунистическая партия Украины – 106, «УДАР» – 95.