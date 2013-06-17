ОПОРА: самым влиятельным законотворцем можно считать Януковича

За полгода работы Верховная Рада приняла лишь 37 содержательных законов из почти 2 тысяч зарегистрированных законодательных инициатив.

Об этом идет речь в переданном УНИАН мониторинге деятельности парламента, который провела Гражданская сеть ОПОРА.

В частности, как отмечается в отчете, за первых полгода работы Верховной Рады VII созыва депутаты зарегистрировали 1958 законодательных инициатив. Самой активной фракцией стала «Батькивщина», которая внесла 523 проекта законов и постановлений. За ней следует Партия регионов – 509 инициатив. Внефракционные депутаты зарегистрировали 155 законопроектов, ВО «Свобода» – 110, Коммунистическая партия Украины – 106, «УДАР» – 95.

Согласно результатам мониторинга, топ-темой в законотворчестве стал вопрос экономики и денег – 492 такие законодательные инициативы были зарегистрированы за первых полгода работы Верховной Рады. Кроме того, 401 законопроект был посвящен политике и государственному управлению, 350 – правоохранительной системе, 296 – социальным проблемам. Меньше всего проектов законов и постановлений касались вопросов обороны и безопасности – 15, внешней политики – 14.

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При этом, как показали результаты мониторинга, тема экономики, денег и хозяйства больше всего интересовала «Батькивщину» (26% ее законопроектов были посвящены этому), Партию регионов (39%) и КПУ (37%). Вместе с тем ВО «Свобода» больше всего заботилась вопросами экологии и окружающей среды – 22% ее законодательных инициатив касались этой темы. 28% проектов законов «УДАРа» были посвящены правоохранительной системе. Внефракционные депутаты больше всего интересовались социальными проблемами (30%). 47% межфракционных законопроектов можно отнести к теме политики и управления.

"С начала деятельности парламента VII созыва было принято лишь 37 законов и постановлений политических, содержательных и 217 формальных нормативно-правовых актов", - говорится в исследовании.

Его авторы, вместе с тем, отмечают, что самым влиятельным законотворцем, бесспорно, можно считать Президента Украины Виктора Януковича, ведь 13 его законопроектов стали законами. На втором месте находится Кабинет министров с 10 законотворческими инициативами, которые были приняты Верховной Радой. На третьем месте - Олег Тягнибок и Александр Ефремов, по 5 законопроектов которых стали законами. Петр Симоненко, Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Виталий Ковальчук имеют в своем заделе по 3 содержательных законопроекта, принятых парламентом.

Подытоживая, активисты ОПОРЫ отмечают, что за первых полгода работы в Верховной Раде основными были события, касающиеся переформатирования политического влияния над комитетами. Так, 18 апреля 2013 года 253 нардепа проголосовали за внесение изменений в Постановление о комитетах ВР. В соответствии с ним, парламентское большинство получило контроль над 21 комитетом. Оппозиция сохранила за собой преимущество в семи, один остался политически сбалансированным.