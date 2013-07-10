ЦИК приняла протокол выборов нардепа в Севастополе

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня на заседании ЦИК были рассмотрены сведения протокола ОИК одномандатного округа № 224 об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата 7 июля.

После завершения процедуры протокол был принят для дальнейшей обработки ЦИК.

Напомним, 7 июля в Севастополе проводились промежуточные выборы народного депутата в связи с досрочным прекращением полномочий избранного в 224-м округе депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был назначен на должность министра обороны.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Украинской правды, на промежуточных выборах в Верховную Раду в 224-м округе в Севастополе победил Вадим Новинский.

Таковы результаты обработки 100% протоколов. Новинский набрал 53,41%, коммунист Василий Пархоменко - 32,19%, самовыдвиженец Василий Зеленчук - 6,42%, единый кандидат от оппозиции Дмитрий Белоцерковец - 3,35%.