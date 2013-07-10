Двух украинских олигархов обвиняют в давлении на польских партнеров

Польское агентство развития промышленности (ARP S.A.), владеющее миноритарным пакетом Гданськой судоверфи, обвиняет главного собственника компании – украинских предпринимателей в попытке давления на агентство с целью получить средства на докапитализацию завода.

Об этом сказано в заявлении ARP S.A., которым располагает УНИАН.

Агентство отмечает, что неоднократно обращалось к владеющим 75-процентным пакетом акций украинским акционерам судоверфи с просьбой предоставить финансовый отчет за 2012 год, отчет о реализации плана реструктуризации и бизнес-план дальнейшего развития предприятия, однако до сих пор не получило указанные документы.

Согласно сообщению, на 9 июля было запланировано собрание акционеров Гданськой судоверфи, на котором могло быть принято решение о докапитализации компании. Однако в собрании объявлен перерыв до 8 августа. Агентство объяснило это тем, что мажоритарный акционер не предоставил необходимой документации, отметив, что, согласно законодательству, собрание должно было быть проведено еще раньше.

"Без финансового отчета, бизнес-плана и отчета по использованию ранее полученной публичной помощи и информации на тему реализации плана реструктуризации мажоритарный акционер делает невозможным принятие решения о докапитализации судоверфи", - отметил глава ARP S.A. Войцех Домбровский.

"Агентство высказывает обеспокоенность по поводу попытки давления мажоритарного акционера на ARP S.A. (с целью – УНИАН) принять решение о докапитализации компании без возможности оценки агентством финансовой ситуации на судоверфи", - сказано в заявлении.

Агентство подчеркивает, что требует от украинских акционеров предоставить детальный отчет об использовании ранее выделенных средств на реструктуризацию компании в объеме почти 170 млн долл., и напоминает, что невыполнение ранее утвержденного плана реструктуризации может привести к необходимости вернуть эти средства.

Как сообщал УНИАН, в мае представители украинских акционеров Гданськой судоверфи называли безосновательными слухи о возможном банкротстве компании, отмечая, что в марте текущего года с ARP был согласован план, реализация которого позволит улучшить ситуацию на предприятии. Согласно этом плану, ARP должна была помочь заводу продать часть непрофильных активов на сумму около 30 млн долл., а украинские акционеры – докапитализировать завод живыми деньгами.

В июне польская Gazeta Wyborcza написала, что долги Гданьской судоверфи составляют около 150 млн долл., что значительно больше, чем заявляли ранее представители завода, а в конце прошлого месяца заявление в суд с требованием признать завод банкротом подала краковская компания Biprostal.

Справка УНИАН. Гданьская судоверфь (Stocznia Gdanska S.A.) является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-х годов прошлого столетия привел к падению коммунистического режима в стране.

75% акций предприятия владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, которые сохранили контроль над судоверфью после продажи контрольного пакета "Индустриального союза Донбасса", выкупившего SG у ARP в конце 2007 года, бизнесменам из России.

ARP владеет 25% акций судоверфи.