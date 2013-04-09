У Таруты забрали 29 гектаров земли в Пуще-Водице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района столицы, Киевсовет в конце 2007 года заключил с ООО «Хоккейный клуб «Сокол Киев» договор аренды на почти 29 га земли стоимостью почти 50 млн. грн по ул. Городской в Пуща-Водицком лесничестве Святошинского лесопаркового хозяйства для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым стадионом и административным зданием.

Прокурорской проверкой установлено, что строительство спорткомплекса до сих пор не начато, и с июня 2012 года хоккейный клуб систематически не платит арендную плату.

Согласно информации Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе Киева, размер долга за аренду земли составил почти 1 млн грн. Согласно законодательству, систематическая неуплата земельного налога или арендной платы является основанием прекращения права пользования земельным участком.

Как известно, владельцем хоккейного клуба «Сокол Киев» является Сергей Тарута.