У Таруты забрали 29 гектаров земли в Пуще-Водице

10:58, 09 апреля 2013
Общество
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Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Оболонского района Киева и обязал ООО «Хоккейный клуб «Сокол Киев» вернуть в коммунальную собственность почти 29 га земли в Пуще-Водице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района столицы, Киевсовет в конце 2007 года заключил с ООО «Хоккейный клуб «Сокол Киев» договор аренды на почти 29 га земли стоимостью почти 50 млн. грн по ул. Городской в Пуща-Водицком лесничестве Святошинского лесопаркового хозяйства для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым стадионом и административным зданием.

Прокурорской проверкой установлено, что строительство спорткомплекса до сих пор не начато, и с июня 2012 года хоккейный клуб систематически не платит арендную плату.

Согласно информации Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе Киева, размер долга за аренду земли составил почти 1 млн грн. Согласно законодательству, систематическая неуплата земельного налога или арендной платы является основанием прекращения права пользования земельным участком.

Как известно, владельцем хоккейного клуба «Сокол Киев» является Сергей Тарута.

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