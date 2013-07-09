Министр обороны Эстонии разозлил посольство России

Посольство РФ в Таллине считает обращение министра обороны Эстонии Урмаса Рейнсалу к участникам слета "Союза борцов за свободу Эстонии" умышленным насаждением пронацистских настроений в эстонском обществе через прославление бывших эсесовцев и местных коллаборационистов.

Эстонский министр направил участникам традиционного слета "Союза борцов за свободу Эстонии" в городе Пыльва приветствие, в котором выразил благодарность "за противостояние оккупировавшим страну тоталитарным режимам и за верность высоким идеалам свободы". По его словам, "все жившие в Эстонии народы во время Второй мировой войны понесли тяжелейшие потери от оккупировавших республику тоталитарных режимов Советского Союза и национал-социалистической Германии".

В заявлении посольства также отмечено, что "за последние два с лишним десятилетия не было случая, чтобы в Эстонской Республике воздали должное ветеранам Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии на достойном уровне".

"Зато ветеранов, носивших мундиры "Ваффен СС"и иных гитлеровских формирований, привечают руководители страны, в том числе - вручая им государственные награды. Поэтому акции подобного рода нельзя расценивать иначе, как умышленное насаждение пронацистских настроений в эстонском обществе через прославление бывших эсесовцев и местных коллаборационистов", - заявляет посольство России.