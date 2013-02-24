Янукович позвал президента Эстонии в Украину

Об этом говорится в размещенном на сайте Президента Украины поздравлении по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.

Как отмечается в поздравлении В.Януковича, «приятно отметить, что дружественные отношения между Украиной и Эстонией всесторонне укрепляются на основе традиций взаимного уважения, доверия и поддержки. Уверен, что залогом дальнейшего успешного развития двустороннего сотрудничества является активный и содержательный политический диалог на высшем уровне».

«В этой связи хочу подтвердить Вам приглашение посетить Украину в 2013 году с официальным визитом, который, убежден, придаст новый мощный импульс нашему сотрудничеству», - заметил В.Янукович.

Он пожелал Президенту Эстонии новых достижений в государственной деятельности, а дружескому эстонскому народу - процветания и благосостояния.