Тимошенко не приревновала Ющенко к Януковичу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется на создание коалиции с блоком «Наша Україна»» и СПУ в течение недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам после сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Я надеюсь, что в течение недели мы решим все технические нюансы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, согласно результатам голосования на парламентских выборах является очевидным, что коалицию нужно восстанавливать, и это является возможным. Она сообщила, что сегодняшней встречей с В.ЮЩЕНКО они начали консультации по восстановлению коалиции.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, после встречи с Президентом у нее «есть полное ощущение понимания, ощущение ответственности».

На вопрос, как она воспринимает то, что сегодня В.ЮЩЕНКО встретился сначала с лидером Партии регионов Вктором ЯНУКОВИЧЕМ, а затем с ней, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что это нормальное явление и Президент может встречаться как с оппозицией, так и с властью.

Отвечая на вопрос, будет ли создана коалиция в случае отказа Президента отдать Ю.ТИМОШЕНКО должность премьер-министра, лидер БЮТ сказала, что выбор людей является ключевым в определении того, кто какую должность должен занимать. «Выбор людей все определил», - сказала она.