На избирательные участки пришла только четверть севастопольцев

Явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата в Севастополе, по предварительным данным, составляет около 24%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

«По обобщенным предварительным данным, активность избирателей на момент завершения голосования составляла 23, 91 %. Для сравнения, активность избирателей на 20 часов в этом округе в день голосования на очередных выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года составляла 50, 83 %», - отмечается в сообщении.

Сегодня, 7 июля, в 8:00, в соответствии с законом, открылись все без исключения 95 избирательных участков одномандатного избирательного округа № 224, в котором проводятся промежуточные выборы народного депутата Украины (в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Павла Лебедева, назначенного министром обороны Украины).