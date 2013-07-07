Севастопольцы крайне медленно избирают своего нардепа

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, по оперативной информации, собранной в телефонном режиме окружной избирательной комиссией от участковых избирательных комиссий и направленной в ЦИК, по состоянию на 12.00 число избирателей, получивших избирательные бюллетени, составило 16 тыс. 420 человек.

В списки избирателей на избирательных участках на момент начала голосования внесено 152 тыс. 499 человек.

Таким образом, активность избирателей на 12.00 составила 10,76%. Для сравнения: активность избирателей на такой же час в этом округе в день голосования по очередным выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года составляла 24,51%.

Голосование проходит без каких-либо чрезвычайных ситуаций и продлится до 20.00.

Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы в округе № 224 в Севастополе проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий избранного в этом округе депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был назначен на должность министра обороны.

Для участия в выборах зарегистрировано 11 кандидатов.

В 8.00 в округе № 224 открылись все 95 участков.