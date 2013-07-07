В Севастополе начались выборы народного депутата
В Севастополе все участки для голосования на промежуточных выборах народного депутата в 224-ом округе открылись своевременно.
Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА.
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 на 95-ти избирательных участках.
Как сообщают наблюдатели ОПОРЫ, участковые избирательные комиссии округа начали свою работу в спокойной атмосфере и без серьезных конфликтов. На отдельных избирательных участках находятся народные депутаты Украины от фракций партии «УДАР» и КПУ.
В список избирателей в 224-ом округе внесено 155 тыс. человек.
Наблюдатели ОПОРЫ уже следят за избирательным процессом на 30 участках, а также в окружной избирательной комиссии. Мобильные группы в течение дня оперативно будут собирать информацию о ходе выборов.
Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы в округе № 224 в Севастополе проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий избранного в этом округе депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был назначен на должность министра обороны.
Для участия в выборах зарегистрировано 11 кандидатов.