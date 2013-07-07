В Севастополе начались выборы народного депутата

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 на 95-ти избирательных участках.

Как сообщают наблюдатели ОПОРЫ, участковые избирательные комиссии округа начали свою работу в спокойной атмосфере и без серьезных конфликтов. На отдельных избирательных участках находятся народные депутаты Украины от фракций партии «УДАР» и КПУ.

В список избирателей в 224-ом округе внесено 155 тыс. человек.

Наблюдатели ОПОРЫ уже следят за избирательным процессом на 30 участках, а также в окружной избирательной комиссии. Мобильные группы в течение дня оперативно будут собирать информацию о ходе выборов.

Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы в округе № 224 в Севастополе проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий избранного в этом округе депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был назначен на должность министра обороны.

Для участия в выборах зарегистрировано 11 кандидатов.