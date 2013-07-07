Экс-глава МАГАТЭ не был назначен премьером Египта - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника по информации временного президента Египта Ахмада аль-Муслимани.

"Нет, информация о его назначении не соответствует действительности", - сказал аль-Муслимани, отметив, что ведутся совещания по кандидатуре премьера.

6 июня СМИ сообщили, что экс-глава МАГАТЭ и лидер египетской оппозиции эль-Барадеи принял присягу перед временным главой Египта в качестве председателя переходного кабинета министров.

После массовых народных выступлений армия Египта отстранила от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие Конституции и поручила председателю Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. Также согласно плану военных в стране должно быть создано переходное правительство.