Лидер оппозиции стал временным премьером Египта

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на египетское государственное агентство MENA.

Церемония принесения присяги прошла в президентском дворце ''Аль-Иттихадия'' в Каире.

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Бывший египетский дипломат, аль-Барадеи возглавил МАГАТЭ в декабре 1997 года и дважды (в 2001 и 2005 годах) переизбирался на этот пост. В 2005 году аль-Барадеи получил Нобелевскую премию мира за работу по предотвращению распространения ядерного оружия и обеспечению безопасности в области мирного использования атомной энергии.

На президентских выборах 2012 года кандидатура эль-Барадеи, возглавившего политическую партию ''Ад-Дустур'', была выдвинута его сторонниками на пост главы государства, однако он отказался участвовать в избирательной гонке. Во время правления свергнутого президента Мухаммеда Мурси политик являлся координатором наиболее влиятельного оппозиционного объединения Фронта национального спасения (ФНС).

Как сообщалось, после массовых народных выступлений армия Египта отстранила от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила председателю Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. Также согласно плану военных в стране должно быть создано переходное правительство.